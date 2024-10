Google Pixel Tablet al minimo storico su Amazon: ora costa 369€

Il Google Pixel Tablet diventa sempre più interessante ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 369 euro, grazie alla nuova offerta Amazon di oggi, parte della due giorni della Festa delle Offerte Prime. Lo sconto è riservato agli utenti Amazon Prime (servizio disponibile in prova gratuita per un mese). C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. L’offerta è disponibile di seguito.

Google Pixel Tablet: un best buy a questo prezzo

Il Google Pixel Tablet è dotato di un’ottima scheda tecnica, con un display IPS LCD da 10,95 pollici con risoluzione QHD+ e con la possibilità di sfruttare il SoC Google Tensor G2, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è anche una batteria da 7.020 mAh. Il sistema operativo è Android 14.

Il tablet di Google ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta, considerando il prezzo, di un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un tablet completo, veloce e con un ottimo supporto software.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel Tablet con un prezzo scontato di 369 euro, con possibilità di acquisto in 5 rate mensili. Per sfruttare la promozione, valida solo per un breve periodo di tempo, bisogna premere sul box qui di sotto. Per accedere allo sconto è necessario avere Amazon Prime, servizio attivabile anche con un mese di prova gratuita e senza vincoli.