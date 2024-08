Google Pixel Buds Pro: un AFFARE da non perdere su Amazon (-35%)

I Google Pixel Buds Pro rappresentano il massimo dell’innovazione e della qualità audio, ora disponibili su Amazon con un incredibile sconto del 35%. Questi auricolari non sono solo un accessorio, ma un vero e proprio strumento per migliorare la tua esperienza sonora quotidiana.

Non perdere tempo e falli tuoi al prezzo ridicolo di soli 149,00 euro, anziché 229,00 euro.

Google Pixel Buds Pro: impossibile resistergli a questo prezzo

Grazie alla tecnologia Silent Seal, la cancellazione attiva del rumore dei Pixel Buds Pro si adatta perfettamente alle tue orecchie, eliminando i suoni indesiderati provenienti dall’esterno. Questo significa che puoi goderti la tua musica preferita in un modo totalmente avvolgente, silenziando i rumori ambientali e lasciandoti immergere completamente nelle tue canzoni.

Le chiamate non sono mai state così chiare. Con il doppio della larghezza di banda per le chiamate, i Pixel Buds Pro garantiscono una qualità audio nitida e senza interferenze. Sono gli auricolari perfetti per chi possiede un dispositivo Pixel, ma si integrano alla perfezione anche con altri dispositivi grazie alla connessione Bluetooth che permette un facile passaggio da un device all’altro.

Un’altra caratteristica straordinaria dei Pixel Buds Pro è l’app Pixel Buds, che ti consente di monitorare il volume al quale ascolti la musica nel tempo e ti offre consigli su come regolarlo per preservare il tuo udito. Gli altoparlanti con driver da 11 mm personalizzati, combinati con l’equalizzatore del volume, assicurano una qualità sonora eccellente a qualsiasi livello di volume.

Il design ergonomico dei Pixel Buds Pro li rende estremamente confortevoli e stabili. Dotati di sensori avanzati, riducono la sensazione di orecchio tappato, garantendo un ascolto piacevole anche per periodi prolungati. E con la resistenza all’acqua, puoi indossarli tranquillamente sotto la pioggia o durante gli allenamenti più intensi senza preoccuparti di danneggiarli.

Grazie all’integrazione con Google Assistant, puoi chiedere indicazioni, rispondere ai messaggi o controllare la musica utilizzando solo la tua voce. Anche in ambienti rumorosi, la tua voce sarà sempre chiara e comprensibile.

Questa è un’opportunità imperdibile per dotarsi di auricolari di altissima qualità ad un prezzo mega scontato del 35%. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza sonora senza precedenti con i Google Pixel Buds Pro, ora in offerta su Amazon.

Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo ridicolo di soli 149,00 euro.