Google Pixel Buds Pro con ANC a prezzo ridotto del 35%: offerta top del giorno

L’offerta su Amazon per i Google Pixel Buds Pro è particolarmente interessante per chi cerca auricolari wireless di alta qualità a un prezzo scontato. In questo momento, e solo per poco tempo, sono disponibili a 149,00€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato di 229,00€.

I Google Pixel Buds Pro sono dotati di cancellazione attiva del rumore altamente efficiente, in grado di ridurre significativamente i rumori di fondo, come il rombo dei trasporti pubblici o il traffico stradale. Grazie alla tecnologia “Silent Seal”, gli auricolari possono adattare automaticamente l’intensità della cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante, offrendo un’esperienza d’ascolto confortevole e priva di fastidi anche per lunghi periodi.

Questi auricolari sono inoltre progettati per garantire un suono potente e coinvolgente. Con driver dinamici da 11 mm, i Pixel Buds Pro offrono bassi profondi e alti chiari, rendendo l’ascolto della musica un piacere. Sebbene non siano progettati per gli audiofili più esigenti, la qualità audio è ben bilanciata e adatta alla maggior parte degli utenti. Inoltre, il supporto per la ricarica wireless e la lunga durata della batteria (fino a 31 ore con la custodia di ricarica e 11 ore senza ANC) li rendono estremamente pratici per l’uso quotidiano.

L’integrazione con Google Assistant consente di gestire facilmente notifiche, rispondere ai messaggi vocalmente e controllare la riproduzione musicale senza dover toccare lo smartphone. La connettività multipoint permette inoltre di collegare i Pixel Buds Pro a più dispositivi contemporaneamente, facilitando il passaggio da uno all’altro senza interruzioni. Rimane ancora pochissimo tempo: approfitta del 35% di sconto e acquistali subito.