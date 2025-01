Google Pixel Buds Pro 2, ecco il primo aggiornamento: nuova funzione in arrivo?

Il primo aggiornamento post-lancio per Google Pixel Buds Pro 2 è in arrivo per gli utenti. Non ancora annunciato ufficialmente, secondo le prime informazioni dovrebbe includere alcuni bug fix e una nuova funzionalità.

Cos’è “Bud return”, la nuova (probabile) funzione

Appena estratti dalla scatola, i Pixel Buds Pro 2 hanno ricevuto un aggiornamento il primo giorno a fine settembre. Da allora, le cuffie hanno mantenuto sempre lo stesso firmware. Tra lunedì e martedì (27 e 28 gennaio) sono emerse le prime segnalazioni di una presunta versione 3.144 per Pixel Buds Pro 2.

Google, come anticipato, non ha ancora annunciato ufficialmente l’aggiornamento. Tuttavia, qualcosa già la sappiamo: come riporta 9to5Google, infatti, un Product Expert nel forum di assistenza Pixel Buds ha fatto riferimento, la scorsa settimana, a un “aggiornamento in arrivo” per risolvere un problema di controllo del volume.

Questo bug impedisce di regolare il volume attraverso il cursore del telefono: l’unico modo per alzare o abbassare l’audio, quando questo problema si verifica, è attraverso i controlli fisici. Il nuovo firmware, inoltre, potrebbe anche risolvere un altro bug legato alle disconnessioni casuali degli auricolari.

In termini di funzionalità, l’aggiornamento potrebbe essere il trampolino di lancio di una nuova funzione anticipata a inizio gennaio all’interno della versione 1.0.709452546 dell’app Pixel Buds: si chiama “Bud return” e aggiunge la possibilità di ricevere un avviso sonoro quando gli auricolari sono posizionati correttamente all’interno della custodia.

Il rollout dovrebbe essere già avviato: è probabile che, nelle prossime settimane, tutti gli utenti riceveranno il nuovo update sui propri Pixel Buds 2.