Google Pixel Buds A-Series in offerta: oggi sono tuoi ad un prezzo straordinario

I Google Pixel Buds A-Series sono auricolari true wireless di ottima qualità, nonostante il loro prezzo davvero molto conveniente. Oggi sono tuoi a solamente 69,99€, grazie ad un generoso sconto sul loro normale prezzo di quasi 100€.

Dal punto di vista del design, i Pixel Buds A-Series sono molto simili ai loro “cugini” più grandi, i Pixel Buds 2. Mantengono un’estetica moderna e un case di ricarica compatto e liscio. Grazie alle punte in silicone, sono anche piuttosto comodi da indossare.

Le prestazioni sonore dei Pixel Buds A-Series sono migliorate rispetto ai modelli precedenti, con un’ottima risposta dei bassi e una qualità audio complessivamente buona. Sebbene manchino di funzionalità come la cancellazione attiva del rumore (ANC), offrono comunque una tecnologia di suono adattivo che regola il volume in base al rumore ambientale, migliorando l’esperienza d’ascolto in ambienti variabili.

Tra le altre cose, i Pixel Buds A-Series offrono anche un’integrazione nativa con Google Assistant: controllare la musica, rispondere ai messaggi e ottenere indicazioni stradali è facilissimo, ti basta usare i comandi vocali. Sebbene facciano parte della linea di prodotti Google Pixel, vale la pena di precisare che questi auricolari sono perfettamente compatibili con tutti gli smartphone.

In termini di autonomia, i Pixel Buds A-Series offrono circa 5 ore di riproduzione con una singola carica, con ulteriori 19 ore fornite dalla custodia di ricarica. Un’autonomia non esagerata, ma comunque più che adeguata per la maggior parte delle persone. Non farti scappare questa offerta: acquistali subito risparmiando 30€.