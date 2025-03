Google Pixel 9: super prezzo su Amazon, è il nuovo minimo (anche in 12 rate)

Il Google Pixel 9 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 629 euro, con la versione da 128 GB che ora viene proposta al nuovo prezzo minimo storico. In sconto c’è anche la versione da 256 GB che cala a 749 euro.

Lo smartphone è disponibile con 50 euro di extra sconto per gli utenti Prime Student. In più, gli utenti abilitati agli acquisti a rate possono effettuare il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La promozione è valida solo per alcune colorazioni dello smartphone.

Google Pixel 9: un vero affare a questo prezzo

La scheda tecnica del Pixel 9 comprende un display AMOLED da 6,3 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Google Tensor G3. Lo smartphone è dotato di 12 GB di memoria RAM e di 128/256 GB di storage oltre che di una batteria da 4.700 mAh, con supporto alla ricarica wireless. Da segnalare anche un’ottima doppia fotocamera oltre alla possibilità di sfruttare Android 15 con ben 6 major update garantiti in futuro.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 9 con un prezzo scontato a:

Ci sono anche 50 euro di extra sconto con Prime Student. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata. Il pagamento può avvenire anche in 12 rate mensili.