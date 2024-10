Google Pixel 9: sconto di Halloween DA PAURA, minimo storico Amazon anche a rate

Giusto nella giornata di Halloween è attiva su Amazon un’offerta davvero…mostruosa su Google Pixel 9, il flagship Android della grande G, che può essere tuo al prezzo eccezionale di 809,90 invece di 899. Per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto come mostrato nell’immagine seguente.

Inoltre, hai la possibilità di attivare il pagamento a 5 rate a tasso zero presso Amazon stessa oppure tramite Cofidis al checkout.

Google Pixel 9: fotocamera e batteria super

Google Pixel 9 attinge a piene mani dalle funzioni dell’intelligenza artificiale Google per regalarti uno smartphone ricco di potenzialità. Tutto a cominciare dalla fotocamera avanzata, che viene appunto supportata da strumenti di editing AI con cui scattare e ritoccare foto straordinarie con estrema facilità.

La potenza dell’intelligenza artificiale ti aiuterà a semplificare le attività quotidiane, in modo da pianificare e avviare progetti in pochi secondi per ogni tipo di esigenza. Tutto ciò viene esaltato dallo splendido display Actua da 6.3 pollici, ultra luminoso e ideale per una visione chiara e coinvolgente anche sotto la luce diretta del sole. Elegante e resistente, poi, grazie al design curvo in vetro nero.

Pixel 9 ti durerà per anni dato che vanta 7 anni di aggiornamenti per sistema operativo e sicurezza in modo da lasciarti sempre al passo con le innovazioni. Infine, con una batteria adattiva che dura fino a 24 ore e una memoria da 128GB, completiamo il quadro di un telefono davvero eccezionale.

Spunta il coupon sconto e paga il tuo Pixel 9 a soli 809,90 euro invece di 899: occasione da non perdere e che sta andando a ruba.