Google Pixel 9 Pro XL in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon (anche a rate)

È il momento giusto per acquistare il Google Pixel 9 Pro XL. Il top di gamma di Google, infatti, è protagonista delle Offerte di Primavera in corso su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 898 euro scegliendo la versione da 128 GB mentre la versione da 256 GB è ora disponibile al prezzo scontato di 998 euro. Si tratta, per entrambi i tagli di memoria, di un nuovo minimo storico. Lo sconto, però, è valido solo per alcune colorazioni. Gli utenti Amazon abilitati agli acquisti a rate hanno la possibilità di optare per il pagamento in 5 o 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la colorazione desiderata.

Il top di gamma è in offerta al minimo storico

La scheda tecnica del Google Pixel 9 Pro XL comprende il SoC Google Tensor G4 che viene affiancato da 16 GB di memoria RAM oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica wireless. C’è spazio anche per un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 15, con la garanzia di aggiornamenti fino ad Android 21. Il comparto fotografico, di qualità eccellente, include tre fotocamere posteriori con un sensore teleobiettivo periscopico.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 9 Pro XL al prezzo scontato di:

898 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 998 euro per la versione da 256 GB

Entrambe le varianti sono disponibili anche con pagamento in 5 o 12 rate. La promozione, valida solo per alcune colorazioni, è accessibile tramite il box qui di sotto.