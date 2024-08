Google Pixel 9 Pro XL: come ottenere fino a 460€ di sconto su Amazon con il preordine

Il Google Pixel 9 Pro XL è il nuovo top di gamma di Google ed è ora in fase di preordine, con uscita fissata a partire da 22 agosto. Grazie alla nuova offerta Amazon e alla promo lancio di Google è possibile ottenere oltre 300 euro di sconto sul nuovo Google Pixel 9 Pro XL.

Il funzionamento della promo è semplice: la versione da 512 GB è ora disponibile al prezzo scontato di 1.299 euro invece di 1.429 euro, con 130 euro di sconto effettuando il preordine su Amazon. C’è poi la versione da 1 TB, disponibile a 1.429 euro invece di 1.689 euro, con 260 euro di sconto.

Contestualmente al preordine è possibile sfruttare la promo “trade-in” (i dettagli completi sono disponibili nella pagina del prodotto linkata di seguito) con una super valutazione di 200 euro sull’usato. L’importo a cui è stato valutato il vecchio telefono sarà corrisposto all’utente tramite bonifico sul suo conto corrente.

In questo modo, è possibile ottenere fino a 460 euro di sconto (oltre al valore del vecchio smartphone) sull’acquisto del Google Pixel 9 XL. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Ci sono anche 12 mesi di Google One AI Premium con Gemini Advanced inclusi.

Google Pixel 9 XL: un super top di gamma

Il Google Pixel 9 XL è dotato di un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G4 affiancato da 16 GB di memoria RAM e da un massimo di 1 TB di storage.

C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore e può sfruttare il sistema operativo Android 14 con 7 anni di aggiornamenti e la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale di Gemini.

Per effettuare il preordine basta premere sul box riportato qui di sotto.