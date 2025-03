Google Pixel 9 Pro al minimo storico su Amazon con l'offerta di oggi (-348€)

Il Google Pixel 9 Pro è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al nuovo prezzo minimo storico. Con la promo in corso, infatti, lo smartphone ora costa 801 euro, con 298 euro di sconto rispetto al prezzo di lancio. Per gli utenti Prime Student, inoltre, ci sono altri 50 euro di sconto con il prezzo che cala fino a 751 euro, con 348 euro di sconto. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. In sconto c’è anche la versione da 256 GB che viene proposta a 949 euro oppure, con Prime Student, a 899 euro. Le offerte sono disponibili di seguito.

Google Pixel 9 Pro: il best buy della gamma Pixel

Il Google Pixel 9 Pro è dotato di un display LTPO OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, inoltre, lo smartphone propone il SoC Google Tensor G4 affiancato da ben 16 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.700 mAh, con possibilità di sfruttare anche la comodità della ricarica wireless. Lato software troviamo, invece, il sistema operativo Android 15, arricchito dalle tante funzioni AI sviluppate da Google che, inoltre, garantirà aggiornamenti fino ad Android 21.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 9 Pro al prezzo scontato di:

801 euro per la versione da 128 GB; con Prime Student, invece, il costo è di 751 euro

949 euro per la versione da 256 GB; con Prime Student, invece, il costo è di 899 euro

Il pagamento può avvenire anche in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.