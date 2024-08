Google Pixel 9: la versione da 256 GB al prezzo della 128 GB su Amazon

Il Google Pixel 9 è in offerta lancio su Amazon. Il nuovo smartphone di Google, destinato a diventare un punto di riferimento assoluto tra gli smartphone compatti di fascia alta, è ora acquistabile al prezzo scontato di 899 euro, con la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo della versione da 128 GB. Per chi effettua l’acquisto con il trade-in di uno smartphone usato, inoltre, ci sono 150 euro di valutazione extra. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 9: il compatto da prendere oggi

Il Google Pixel 9 è lo smartphone giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un modello compatto in grado di garantire ottime prestazioni. Lo smartphone di Google, rinnovato nel design rispetto alla generazione precedente, ha un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G4, supportato da 12 GB di memoria RAM. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti garantiti. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Pixel 9 al prezzo scontato di 899 euro, puntando sulla versione da 256 GB che viene proposta al prezzo della 128 GB. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e garantisce anche una extra valutazione di 150 euro per chi effettua il trade in. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.