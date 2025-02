Google Pixel 9 in offerta su Amazon: ora è un BEST BUY (anche in 12 rate)

Il Google Pixel 9 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile in forte sconto. La versione da 128 GB dello smartphone è disponibile al prezzo scontato di 649 euro mentre la versione da 256 GB è ora proposta al prezzo di 749 euro. Per gli utenti Prime Student, inoltre, c’è uno sconto di 50 euro rispetto ai prezzi indicati che porta lo smartphone al minimo storico. Da segnalare anche la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 9: ora è un best buy

Il Google Pixel 9 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone compatto in grado di offrire ottime prestazioni e un software sempre aggiornato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G3, affiancato da 12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Da segnalare anche un ottimo comparto fotografico e il sistema operativo Android 15 con 6 major update.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Pixel 9 con un prezzo scontato di:

649 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 749 euro per la versione da 256 GB

Il pagamento può avvenire anche in 12 rate. Per gli utenti Prime Student ci sono 50 euro di extra sconto.