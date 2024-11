Google Pixel 9 in offerta al minimo storico, ora è un affare (-235€)

Il Google Pixel 9 è protagonista della sua prima vera offerta: in questo momento, infatti, grazie alla promo in corso su eBay e al codice sconto PSPROTT24, è possibile acquistare lo smartphone di Google al prezzo scontato di 664 euro invece di 899 euro per la versione da 128 GB e al prezzo scontato di 830 euro invece di 999 euro per la versione da 256 GB. Entrambe le varianti sono al prezzo minimo storico e sono acquistabili anche in 3 rate con PayPal.

Per acquistare il Google Pixel 9 da 128 GB, ora disponibile con 235 euro di sconto, basta premere sul box qui di sotto. Si tratta dell’occasione giusta per poter mettere le mani sullo smartphone di Google con una spesa contenuta e nettamente inferiore al listino.

Chi preferisce la versione da 256 GB, per ottenere il doppio dello storage ma con una spesa ugualmente ridotta rispetto al listino (lo sconto, in questo caso, è di 169 euro), può premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 9 al minimo storico: ora è un affare

Il Google Pixel 9 è lo smartphone giusto da prendere oggi, con dimensioni compatte, prestazioni elevate e un supporto software di primissimo livello. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED LTPO da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G4, affiancato da 12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il sistema operativo è Android 15 con 6 major update garantiti. Lo smartphone ha due fotocamere posteriori, è certificato IP68 ed è dotato di una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica wireless.