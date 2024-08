Google Pixel 9: ecco la super offerta lanciata da MediaWorld

I Google Pixel 9 sono sbarcati ufficialmente sul sito di MediaWorld. Per l’occasione, lo store del noto negozio di elettronica ha lanciato una promozione che consente di ottenere fino a 330 euro di vantaggi.

Nell’ordine: fino a 200 euro di supervalutazione su Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL restituendo un dispositivo usato; 100 euro di risparmio sulla versione da 256 GB e 130 euro sulla versione da 512 GB. A questo si aggiunge poi la possibilità di pagare in 20 rate a tasso zero, con il pagamento della prima rata fra tre mesi.

L’offerta di MediaWorld sui Pixel 9

“Dai valore al tuo usato” e “Raddoppia i giga di memoria”. Sono i due pilastri della promozione MediaWorld sui telefoni della famiglia Pixel 9 di Google, a cui si aggiunge il finanziamento a tasso zero in 20 rate.

La supervalutazione di 200 euro è valida acquistando un nuovo Pixel 9 Pro o 9 Pro XL, mentre l’acquisto del Pixel 9 base sblocca la supervalutazione da 150 euro.

E poi c’è il risparmio di 100 e 130 euro rispettivamente acquistando la versione da 256 GB al prezzo del 128 GB e la versione da 512 GB al prezzo del 256 GB.

Questo il riepilogo:

Per sfruttare la supervalutazione dell’usato online, scegliete l’opzione “Ritiro in negozio” e come metodo di pagamento “Pagamento al ritiro in negozio”. Per tutti gli altri dettagli e i modelli in offerta, visitate questa pagina dedicata del sito MediaWorld.