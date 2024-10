Google Pixel 9 e 9 Pro XL in offerta: sconti imperdibili sui top di gamma

Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro XL sono pronti a rivoluzionare la tua esperienza smartphone, e con l’attuale sconto del 10% su Amazon, questo potrebbe essere il momento perfetto per fare un salto di qualità. Il Pixel 9 standard, con il suo display Actua da 6,3 pollici e una fotocamera avanzata capace di esaltare ogni dettaglio, è ora disponibile a 899€. Se cerchi qualcosa di ancora più completo, il Pixel 9 Pro XL, con il suo schermo Super Actua da 6,8 pollici e un sistema a tripla fotocamera, è disponibile a 1079€, anch’esso scontato del 10%. Entrambi sono dotati del nuovo chip Gemini, che integra le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare ogni aspetto del telefono, dalla fotocamera alle app di uso quotidiano.

La fotocamera rimane uno degli aspetti più amati della serie Pixel, e Google ha introdotto nuovi strumenti per migliorare ulteriormente la tua esperienza. Tra le nuove funzionalità troviamo ‘Add Me’, che permette a chiunque di essere incluso negli scatti di gruppo utilizzando la realtà aumentata per scambiare i ruoli tra fotografo e fotografato senza perdere il quadro perfetto. Il Pixel 9 Pro XL offre anche ‘Zoom Enhance‘, una tecnologia che utilizza l’IA per migliorare il dettaglio e la nitidezza delle foto con zoom elevato, garantendo immagini di alta qualità anche in condizioni difficili. Per i video, il ‘Video Boost’ offre la possibilità di registrare con un incredibile zoom fino a 20x o in risoluzione 8K, permettendo una qualità cinematografica mai vista prima su uno smartphone.

Anche la gestione quotidiana del telefono è stata migliorata grazie a strumenti innovativi come Gemini Live, un assistente AI avanzato che risponde alle tue domande in modo naturale e aiuta a gestire chiamate e promemoria, e il nuovo Pixel Weather, che utilizza riassunti generati dall’IA per darti rapidamente tutte le informazioni meteo che ti servono. Per chi ama fotografare in condizioni di scarsa illuminazione, la funzione Night Sight del Pixel 9 ha ulteriormente migliorato la qualità degli scatti notturni, garantendo foto più luminose e dettagliate anche in ambienti bui. E per chi è alla ricerca di più creatività, il nuovo ‘Reimagine’ ti permette di sostituire fondali o dettagli delle tue foto con scenari completamente diversi, aggiungendo un tocco artistico unico ai tuoi scatti. Non farti scappare queste due offerte formidabili: rimane ancora pochissimo tempo!