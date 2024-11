Google Pixel 9 da 256GB in offerta: il prezzo crolla del 20%

Il Google Pixel 9 da 256GB è uno smartphone di fascia alta che combina design elegante e prestazioni avanzate. E’ in assoluto trai migliori top di gamma Android che tu possa acquistare: attualmente è disponibile su Amazon Italia al prezzo scontato di 799€, con una riduzione del 20% rispetto al prezzo originale.

Questo dispositivo è dotato di un display Actua OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, offrendo immagini nitide e fluide. Il processore Google Tensor G4, supportato da 12GB di RAM, garantisce prestazioni elevate e una gestione efficiente delle applicazioni più esigenti.

La fotocamera principale da 50MP, insieme a una fotocamera ultrawide da 48MP, consente di catturare immagini di alta qualità con dettagli precisi. La fotocamera frontale da 10,5MP è ideale per selfie e videochiamate. La batteria da 4700mAh offre un’autonomia superiore alle 24 ore e supporta la ricarica rapida, permettendo di raggiungere il 55% di carica in circa 30 minuti.

Il Pixel 9 include 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza, garantendo un dispositivo sempre aggiornato e sicuro nel tempo. Inoltre, è dotato di funzionalità avanzate come il riconoscimento dei pericoli nelle vicinanze e la possibilità di chiamare per chiedere aiuto dopo un incidente stradale.

Non ci giriamo attorno: a questo prezzo è un best buy assoluto, trai migliori flagship Android che tu possa acquistare in questo momento. Acquistalo subito per avere il Pixel 9 a meno di 800€, approfittando dell’imperdibile sconto del 20%!