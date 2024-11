Google Pixel 9 apre le danze: occasione IMPERDIBILE per il Black Friday

Finalmente ci siamo: partono le super offerte del Black Friday con migliaia di prodotti in sconto, tra cui l’eccellente top di gamma Google Pixel 9 quest’oggi in vendita a un prezzo davvero conveniente. Stiamo parlando ovviamente della punta di diamante della offerta mobile targata Google che, in questa generazione, ruota ancora più forte attorno alla AI (Intelligenza Artificiale).

Dopo anni di design pressoché identici, con il Pixel 9 le cose vengono portate a un livello ancora più alto: l’estetica dell’ultimo top di gamma a marchio Google ha un forte carattere premium, con linee lineari, semplici, armoniche.

Prendi al volo Google Pixel 9 in occasione del Black Friday

Frontalmente trova posto un bellissimo pannello da 6.3 pollici sempre fluido, reattivo, con una eccellente calibrazione dei colori e dettagli sempre nitidi. Sotto il cofano trova posto il potentissimo processore octa-core Google Tensor G4, accompagnato da ben 12GB di RAM per assicurarti sempre reattività e stabilità nell’utilizzo quotidiano ma anche nel multitasking più spinto; inoltre, con il Pixel 9 troviamo la promessa di ben 7 anni di aggiornamenti software per sicurezza e funzionalità sempre nuove.

La serie Pixel è da sempre conosciuta per la grande qualità del comparto fotografico e il Pixel 9 non è da meno: in questo modello troviamo un sensore principale da 50MP con di fianco tantissime funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale, tra cui la feature “Aggiungimi” che ti permette di combinare due foto per includerti in una foto di gruppo.

Approfitta subito della offerta del Black Friday per acquistare il top di gamma di Google a un prezzo davvero conveniente; attiva subito i servizi Prime per riceverlo a casa in pochissimo tempo, ovviamente senza costi aggiuntivi di spedizione.