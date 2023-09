Google Pixel 8a: svelato in anteprima il suo design (FOTO)

In queste ore è trapelato online il design ufficiale di quello che sembra essere – a tutti gli effetti – il prossimo midrange del colosso di Mountain View. Si chiamerà Google Pixel 8a e verrà annunciato fra qualche mese. Intanto sappiamo che il 4 del prossimo mese l’azienda annuncerà i flagship della line-up Pixel 8 e sicuramente conosceremo meglio anche il famigerato Pixel Tablet.

Google Pixel 8a: cosa sappiamo ad oggi?

Google sta per svelare la nuova line-up di fascia alta di smartphone; la serie verrà annunciata il 4 ottobre 2023. Oltre ai modelli premium però, potremmo conoscere anche il Pixel Tablet e lo smartwatch Pixel Watch 2. Nel corso del prossimo anno però, vedremo il Pixel 8a, il mediogamma di nuova generazione. Grazie ad una fuga di notizie vediamo il design di questo fantomatico smartphone: diamo un’occhiata al suo design.

L’indiscrezione è stata condivisa su X dal noto insider del web Abhishek Yadav: possiamo vedere il dispositivo da tre angolazioni e in colorazione blue. Rispetto al modello dello scorso anno, vediamo la colorazione più brillante, con la camera bar in alluminio satinato più scura. I bordi sono stondati così come lo saranno sui flagship in arrivo il 4 ottobre. Il dispositivo ha il nome in codice Akita e verosimilmente sarà alimentato dal processore Google Tensor G3.

Anteriormente ci sarà uno schermo flat con bordi stondati e cornici sottili. La selfiecam invece, sarà posta in un piccolo foro posto al centro del pannello. A destra invece, notiamo il pulsante di accensione e il bilanciere del volume. Il frame sinistro invece, è privo di elementi disturbanti. Ad oggi le foto non sono ufficiali ma occorre prenderle con “un pizzico di sale”; non sappiamo se sarà veramente così. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito. Quando verrà lanciato? Forse a maggio 2024, ma magari lo vedremo in leggero anticipo.

Nelle notizie correlate, sappiate che il Pixel 7a costa solo 499,00€, spese di spedizione incluse.

