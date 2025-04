Google Pixel 8a in offerta flash su Amazon: ora costa 350€

Il Google Pixel 8a è lo smartphone da prendere oggi su Amazon: con la promo in corso, infatti, è ora possibile acquistare il compatto di Google con un prezzo scontato di 350 euro, scegliendo la versione da 128 GB. In sconto c’è anche la variante da 256 GB che costa 400 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 5 rate. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8a: un compatto da prendere subito

La scheda tecnica del Pixel 8a comprende il SoC Google Tensor G3 affiancato da 8 GB di RAM e un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore, il supporto alla ricarica wireless, la certificazione IP67 e anche per il sistema operativo Android 15 con la garanzia di aggiornamenti fino ad Android 21.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Pixel 8a al prezzo scontato di:

350 euro per la versione da 128 GB

400 euro per la versione da 256 GB

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e consente l’acquisto dello smartphone anche optando per il pagamento in 5 rate.