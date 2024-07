Google Pixel 8a è in offerta su Amazon: nuovo MINIMO STORICO

Il Google Pixel 8a cala di prezzo, grazie alla nuova offerta Amazon in corso in questo momento, ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 499 euro, con possibilità di pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta porta lo smartphone al nuovo minimo storico. La promo è valida per diverse colorazioni.

Google Pixel 8a: nuovo minimo su Amazon

Il Google Pixel 8a propone dimensioni compatte, ottime prestazioni e la garanzia di aggiornamenti per ben 7 anni. Tra le specifiche troviamo il SoC Google Tensor G3, lo stesso utilizzato da Pixel 8 e 8 Pro, affiancato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Da notare anche un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

C’è spazio anche per una doppia fotocamera. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone ha tutto quello che serve per offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo, con un supporto software da top di gamma e tante funzionalità a disposizione dell’utente, come la possibilità di usare l’AI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8a con un prezzo scontato di 499 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili con carta di debito. L’offerta è valida solo per un breve periodo ed è disponibile tramite il box qui di sotto. Si tratta del nuovo minimo storico.