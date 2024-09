Google Pixel 8a è il nuovo best buy della fascia media su Amazon (-149€)

Il Google Pixel 8a si conferma sempre più interessante ed è ora in offerta su Amazon con uno sconto di ben 149 euro. Grazie all’offerta in corso, infatti, lo smartphone di Google è ora disponibile al prezzo di 400 euro invece di 549 euro (considerando il risparmio aggiuntivo garantito dal codice promo PIXEL20 da aggiungere al momento del pagamento). L’offerta è valida solo per alcune colorazioni ed è disponibile premendo sul box qui di sotto. La promo porta lo smartphone al nuovo minimo storico.

Google Pixel 8a: imperdibile con quest’offerta di Amazon

La scheda tecnica del Google Pixel 8a è ottima e rende lo smartphone la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range completo, veloce, compatto e con un supporto software di fascia superiore. Il Pixel 8a è anche uno dei migliori mid-range per quanto riguarda la qualità del comparto fotografico.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici e il SoC Google Tensor G3, lo stesso dei Pixel 8 e 8 Pro. Ci sono poi 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da 4.492 mAh, con possibilità anche di sfruttare la ricarica wireless.

Da segnalare la presenza di Android 14, con la possibilità di sfruttare ben 7 major update del sistema operativo. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8a con un prezzo scontato di 400 euro. Lo smartphone è disponibile con uno sconto di 149 euro, considerando anche il codice promo PIXEL20 da aggiungere prima di completare il pagamento. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.