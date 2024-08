Google Pixel 8a al prezzo più basso di sempre su Amazon (-100€)

È il momento giusto per acquistare il Google Pixel 8a. Il mid-range di Google è ora disponibile al nuovo minimo storico su Amazon. La versione da 128 GB, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 449 euro mentre la versione da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 509 euro. In entrambi i casi c’è uno sconto di 100 euro rispetto al listino. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata dello smartphone.

Google Pixel 8a: un best buy per la fascia media

Con il Google Pixel 8a è possibile mettere le mani su di uno smartphone compatto, veloce e con un ottimo comparto fotografico oltre che con un supporto software al top del mercato (con 7 anni di aggiornamenti garantiti a partire dal lancio). Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che del SoC Google Tensor G3, supportato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 4.492 mAh oltre che per il sistema operativo Android 14 con 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 8a al prezzo scontato di:

449 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 128 GB 509 euro per la versione da 256 GB

Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.