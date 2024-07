Google Pixel 8a 256GB con cover INCLUSA in offerta SPECIALE Prime Day (minimo)

Dovevano arrivare i Prime Day 2024 di Amazon, forse, per farti cambiare telefono perché questa offerta è davvero troppo allettante. Il Google Pixel 8a da 256GB, insieme ad una cover in silicone resistente e antimacchia, è disponibile infatti in sconto eccezionale a 498,99 euro.

La promozione è valida fino alle 23.59 di domani, o fino ad esaurimento scorte. Per accedervi devi essere iscritto a Prime.

Google Pixel 8a: questa offerta è imperdibile

Google Pixel 8a è uno smartphone che, per la sua fascia di prezzo, offre prestazioni davvero incredibili. Parliamo della sua fotocamera all’avanguardia che, combinata all’intelligenza artificiale di Google, ti aiuterà ad avere foto e video sempre impeccabili.

Ti facciamo un paio di esempi: la funzione Scatto Migliore di Pixel combina immagini simili per creare una foto in cui tutti i soggetti sono venuti bene, mentre la Gomma Magica Audio utilizza l’IA per ridurre i rumori fastidiosi, come le automobili e il vento, mettendo in risalto solo i suoni desiderati nei tuoi video.

Ce ne sarebbero tante altre di funzioni interessanti, ma lasciamo che sia tu a scoprirle. Per il resto, Pixel 8a arriverà a casa con una cover in silicone resistente e antimacchia, testata per centinaia di ore per offrire una protezione sicura contro le piccole sbadataggini quotidiane. Progettata per Pixel 8a, assicura una perfetta aderenza e protezione.

Un telefono eccezionale in un bundle ultra conveniente: acquista adesso Pixel 8a da 256GB con cover inclusa a soli 498,99 euro.