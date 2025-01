Google Pixel 8a (256 GB) cala di prezzo su Amazon: è un affare nella fascia media

Il Google Pixel 8a da 256 GB è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 429 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta di una promo da cogliere al volo: lo smartphone di Google riesce a garantire ottime prestazioni in un formato compatto e con un supporto software da top di gamma. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8a al prezzo giusto su Amazon

Il Google Pixel 8a è lo smartphone giusto da prendere nella fascia media, soprattutto se si è alla ricerca di un modello compatto. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestore il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G3, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore in grado di offrire prestazioni da smartphone di fascia superiore. Il sistema operativo è Android 15 con altri 6 major update garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8a da 256 GB al prezzo scontato di 429 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.