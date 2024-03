Google Pixel 8 Pro: TUO con soli 849€ (con un coupon da 100€ su Amazon)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di punta e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo proporvi l’ottimo Google Pixel 8 Pro che, nella sua iterazione color “nero ossidiana”, con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 949,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ma non finisce qui: grazie ad un coupon attivabile su Amazon al momento del checkout andrete a risparmiare 100€ sul prezzo finale. In poche parole lo porterete a casa con 849,00€, quindi cosa aspettate? Correte a prenderlo ora ma siate veloci prima che terminino le scorte o prima che finisca l’offerta esclusiva. Con il noto portale di e-commerce americano avrete anche diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; andiamo con ordine.

Google Pixel 8 Pro: ecco perché comprarlo

In prima istanza, sappiate che c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, così riceverete immediatamente il vostro gioiello presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Con Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di eventuali problematiche o in caso di ripensamenti. Si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero, per gli account abilitati. Come non citare la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevi sfuggire questo capolavoro: a 849,00€ è un vero gioiello.

Google Pixel 8 Pro ha un processore Google Tensor G3 coadiuvato dall’intelligenza artificiale e da un modem 5G, oltre che da 128 GB di memoria interna. Dispone poi di fotocamere premium evolute che possono girare video in 4K e scattano fotografie assurde anche in condizioni di luce avversa. Lo schermo è un pannello OLED con refresh rate adattivo fino a 120 Hz; a 849,00€ è veramente un best buy unico.