Google Pixel 8 Pro smartphone dell'IPERURANIO a prezzo pazzo, solo Amazon

Uno smartphone che tra le mani non ha limiti, quelli che vedi sono quelli che imponi tu. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, è il prodotto che devi scegliere se vuoi la perfezione e la potenza in ogni azione quotidiana. Google Pixel 8 Pro è questo ma anche tanto altro.

Oggi è particolarmente conveniente. Su Amazon hai uno sconto del 20% ma anche un coupon da 100€ che rendono il prezzo un affare ad occhi chiusi. Risparmia in totale 310€ e porta a casa questo gioiello con 779€. Puoi pagare anche a rate se lo desideri.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Google Pixel 8 Pro con tutto al posto giusto per stupire

Bello nel design e splendente nella sua potenza. Uno smartphone di ultima generazione in tutto e che, soprattutto, non ti fa scendere a compromessi. Come si suol dire, un top di gamma nella sua fascia di mercato. A chi lo consiglio? A te che vuoi mettere sempre alla prova i tuoi prodotti e sei pronto ad accogliere un po’ di intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni.

Con display Super Actua ampio e luminoso hai una visione dei contenuti che non ha limiti. Immergiti nelle tue app preferite ma goditi anche del sano e vecchio streaming senza mezzi termini. Il gaming mobile? All’ordine del giorno se sei interessato grazie anche ai 120Hz.

Non ti sto a dire che processore è montato, dal top di gamma di Google cosa ti puoi aspettare? Per fartela breve, però, hai a disposizione 128 GB di memoria e potenza che non conosce limiti. App in background e multitasking? Se non lo fai con questo smartphone, lo usi solo a metà.

Punto di eccellenza il sistema fotografico con intelligenza artificiale che ti permette di migliorare ed editare i contenuti fotografici e video in modo totalmente nuovo.

Lo smartphone è completamente sbloccato, ti mette a disposizione tutto quello che ti ho già detto, altre mille funzioni e anche una batteria da 24 ore. Stai davvero aspettando?

Se vuoi acquistare Google Pixel 8 Pro a soli 779€ collegati al volo su Amazon e spunta il coupon.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.