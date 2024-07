Google Pixel 8 Pro + Pixel Buds Pro in offerta: maxi-risparmio di quasi 400€

Il Google Pixel 8 Pro, insieme ai Pixel Buds Pro, è disponibile in offerta su Amazon al prezzo speciale di 995,33 euro, con un robusto sconto di quasi 400€ sul suo prezzo originale di 1388 euro. Se cerchi un top di gamma senza compromessi, non puoi assolutamente farti scappare questa offerta imbattibile. Anche perché, se lo preferisci, al momento del checkout sarai libero di scegliere di pagarlo a rate: non dovrai fare altro che selezionare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Ma andiamo subito a vedere le specifiche di questo ottimo flagship targato Google. Il Pixel 8 Pro sfoggia un display Super Actua da 6,7 pollici, che offre una risoluzione eccezionale e una luminosità superiore, rendendo ogni immagine e video incredibilmente nitidi e vividi. Il pannello OLED garantisce colori profondi e un contrasto elevato, ideale per la visione di contenuti multimediali e per il gaming.

In perfetta continuità con gli altri prodotti della linea Pixel, questo telefono è equipaggiato con un comparto fotografico di primissimo livello. Il teleobiettivo avanzato permette di catturare immagini dettagliate anche a grande distanza, mentre la tecnologia di intelligenza artificiale di Google ottimizza automaticamente le foto per risultati straordinari in qualsiasi condizione di luce.

Il Pixel 8 Pro è alimentato dal più recente processore Tensor G3, sviluppato da Google, che garantisce prestazioni veloci e reattive, oltre a miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica.

In aggiunta, il Pixel 8 Pro viene fornito con i Pixel Buds Pro, auricolari wireless di alta qualità che completano l’esperienza d’uso. Questi auricolari, di colore grigio antracite, offrono un suono nitido e profondo, con cancellazione attiva del rumore per un’esperienza di ascolto immersiva.

L’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare in qualsiasi momento: acquistalo subito per risparmiare quasi 400€ e avere le Buds Pro in omaggio!