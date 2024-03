Google Pixel 8 Pro: nuovo MINIMO su Amazon., ora è un AFFARE (-250€, anche in 12 rate)

Il Google Pixel 8 Pro è protagonista di un’offerta flash su Amazon da cogliere al volo. Il top di gamma di Google, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 849 euro, grazie a un coupon di 100 euro che garantisce uno sconto extra rispetto al prezzo mostrato in pagina. Per accedere all’offerta basta spuntare la casella “Applica coupon 100€” come evidenziato nell’immagine qui di sotto. È anche possibile completare l’acquisto con pagamento in 12 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. La promozione garantisce 250 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato per il Google Pixel 8 Pro, ora proposto al minimo storico. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 Pro: al minimo storico è da prendere subito

Il Google Pixel 8 Pro è uno dei migliori smartphone sul mercato. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G3 affiancato da 12 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone sfrutta l’IA per offrire prestazioni migliorate ai suoi utenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 Pro al prezzo scontato di 849 euro, con 250 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato e con la possibilità di completare l’acquisto anche con pagamento in 12 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.