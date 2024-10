Google Pixel 8 Pro in offerta su Amazon: costa 400€ in meno rispetto al Pixel 9 Pro | Best buy

Il Google Pixel 8 Pro si conferma la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Pixel, grazie alla nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 699 euro per la versione da 128 GB e al prezzo di 759 euro per la versione da 256 GB. Si tratta di un risparmio di 400 euro rispetto al Pixel 9 Pro.

Entrambe le varianti, disponibili solo in alcune colorazioni, sono acquistabili anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Google Pixel 8 Pro: ora è un affare

Il Google Pixel 8 Pro è uno degli smartphone più interessanti sul mercato, con un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Ci sono anche 12 GB di memoria RAM e una batteria da 5.050 mAh, con supporto alla ricarica wireless. Lo smartphone è anche un vero e proprio camera phone con tre fotocamere posteriori tra cui un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5x. Il sistema operativo è Android 15 con altri 6 major update garantiti da Google.

