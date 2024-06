Google Pixel 8 Pro in offerta su Amazon a 799€: è il VERO AFFARE di oggi

Il Google Pixel 8 Pro si conferma, sempre di più, il punto di riferimento del mercato per chi cerca un top di gamma completo e ricco di funzionalità. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di Google è ora acquistabile al prezzo scontato di 799 euro per la versione da 128 GB. Da notare, inoltre, che in sconto c’è anche la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 889 euro. Entrambe le varianti sono acquistabili anche con pagamento in 12 rate mensili, per tutti gli utenti Amazon abilitati agli acquisti a rate. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 Pro: un best buy assoluto a questo prezzo

Il Google Pixel 8 Pro è dotato di un’ottima scheda tecnica, con il SoC Google Tensor G3 affiancato da 12 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh oltre che per una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone ha il sistema operativo Android 14, con aggiornamenti garantiti per 7 anni.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 Pro con un prezzo scontato di:

Entrambe le versioni sono disponibili anche con un pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.