Google Pixel 8 Pro in offerta al minimo storico: è un BEST BUY

Il Google Pixel 8 Pro cala di prezzo e diventa un vero e proprio best buy: con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRGEN25, da aggiungere prima di completare il pagamento, lo smartphone di Google è ora disponibile al prezzo scontato di 488 euro, raggiungendo il nuovo prezzo minimo storico. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal oppure Klarna per completare l’acquisto. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 Pro: al minimo è da prendere subito

Il Google Pixel 8 Pro ha tutte le carte in regola per essere considerato come un best buy nella fascia media. Lo smartphone è dotato di un display LTPO OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Google Tensor G3, affiancato da 12 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con anche la possibilità di sfruttare la ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 15 con 6 major update garantiti (si arriverà ad Android 21) e il comparto fotografico, con anche un teleobiettivo periscopico da 50 Megapixel e zoom ottico 5x, è tra i migliori sul mercato, non solo nella fascia media.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRGEN25, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare l’acquisto, è ora possibile puntare sul Google Pixel 8 Pro, sfruttando un prezzo scontato di 488 euro che rappresenta anche il nuovo minimo per lo smartphone. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.