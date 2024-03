Google Pixel 8 Pro in offerta a 750€: è il nuovo MINIMO STORICO

Il Google Pixel 8 Pro raggiunge il suo nuovo minimo storico con questa nuova offerta eBay che consente l’acquisto del top di gamma di Google al prezzo scontato di 750 euro, grazie allo sconto extra garantito dal codice PSPRMAR24, da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto. Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Se stavate aspettando l’occasione per acquistare il Pixel 8 Pro, quest’offerta fa sicuramente al caso vostro. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 Pro: a questo prezzo è da prendere subito

Il Google Pixel 8 Pro è uno degli smartphone del momento e la nuova offerta, con un taglio deciso del prezzo, lo rende ancora più interessante. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è, invece, il SoC Google Tensor G3, potenziato dall’IA, che viene affiancato da 12 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è dotato di Android 14 con supporto software garantito per sette anni.

Con la nuova offerta eBay e il codice PSPRMAR24 è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 Pro al prezzo scontato di 750 euro. Scegliendo di completare l’acquisto con PayPal, inoltre, è possibile pagare in 3 rate senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello.