Google Pixel 8 Pro: il prezzo crolla su Amazon, ora è un BEST BUY | Nuovo MINIMO

Il Google Pixel 8 Pro è lo smartphone giusto su cui puntare oggi per chi cerca un top di gamma a un prezzo più accessibile: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il top di gamma di Google con un prezzo scontato di 764 euro invece di 1.099 euro, grazie allo sconto extra di 50 euro garantito dal codice coupon che può essere riscattato in pagina. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 12 rate mensili, con carta di debito. L’offerta rappresenta il nuovo prezzo minimo storico del Google Pixel 8 Pro. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 Pro è in offerta su Amazon: è un best buy

Il Google Pixel 8 Pro è lo smartphone da prendere: le specifiche sono ottime e il prezzo è sempre più accessibile. La scheda tecnica comprende un display OLED da 6,7 pollici oltre al SoC Google Tensor G3, affiancato da 12 GB di RAM e 128 GB di storage. Sono disponibili anche versioni da 256 GB e 512 GB. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 Pro con un prezzo scontato di 764 euro e con la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito. Lo smartphone di Google tocca in questo modo il nuovo prezzo minimo storico. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.