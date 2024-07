Google Pixel 8 Pro: il prezzo crolla su Amazon, è il nuovo MINIMO (-400€)

Il Google Pixel 8 Pro è protagonista dell’offerta del giorno su Amazon. Il top di gamma di Google registra, infatti, un nuovo calo di prezzo ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 699 euro, con 400 euro di sconto rispetto al listino. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone, acquistabile anche con pagamento in 12 rate mensili, per gli utenti Amazon selezionati. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Google Pixel 8 Pro: un vero affare su Amazon

Il Google Pixel 8 Pro diventa il top di gamma da prendere su Amazon. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e il SoC Google Tensor G3, con 12 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che con una batteria da 5.000 mAh. C’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con oltre 6 anni di aggiornamento ancora garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 Pro con un prezzo scontato di 699 euro e 400 euro di sconto rispetto al listino. C’è anche la possibilità di pagare in 12 rate mensili, senza interessi. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.