Google Pixel 8 Pro: il coupon di eBay è il best buy del giorno

Il Google Pixel 8 Pro è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 674€, grazie al coupon sconto del 25% PSPRLUG24. Questo smartphone di alta gamma, con una capacità di 128GB e proposto nell’elegante colore Nero Ossidiana, è uno dei top di gamma più interessanti di questa stagione: fotocamera di primo livello, tutta la potenza del Tensor G3 e, ovviamente, il vantaggio di essere uno smartphone Made by Google.

Ma andiamo con ordine e vediamo subito cosa ha d’interessante da offrire. Il Pixel 8 Pro è alimentato dal potente processore Google Tensor G3, che assicura prestazioni rapide ed efficienti per tutte le tue esigenze quotidiane, ed è perfettamente in grado di gestire anche le applicazioni più esigenti – come i giochi ad alta risoluzione. La capacità di 128GB offre ampio spazio per archiviare foto, video, applicazioni e altri file importanti.

Il display, un OLED da 6,7 pollici, con una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, è semplicemente eccellente. Il comparto fotografico del Pixel 8 Pro è tra i migliori sul mercato. La fotocamera posteriore principale da 50MP è accompagnata da un sensore ultra grandangolare da 12MP e da un teleobiettivo da 48MP, permettendo di scattare foto straordinarie in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera anteriore da 11MP è perfetta per selfie dettagliati e videochiamate di alta qualità.

Oltre alle caratteristiche hardware, il Pixel 8 Pro è dotato di numerose funzionalità software avanzate. Tra queste, la modalità Night Sight per foto notturne incredibili, il Super Res Zoom per scatti dettagliati a lunga distanza e il Motion Mode per catturare soggetti in movimento con chiarezza. A questo si aggiungono i vantaggi classici della linea Pixel, a partire dai frequenti aggiornamenti software – in genere prima degli brand – e le tante funzionalità esclusive dei feature drop di Google.

Non farti scappare questa occasione: il Pixel 8 Pro è disponibile su eBay ad un prezzo ultra-competitivo. Usa il codice sconto PSPRLUG24 per averlo con un grande risparmio.