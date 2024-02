Google Pixel 8 Pro 256 GB: nuovo MINIMO su Amazon, costa meo del 128 GB

Il Google Pixel 8 Pro 256 GB è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 944 euro invece di 1.159 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di Google, ora acquistabile con una spesa inferiore rispetto a quanto necessario per acquistare la versione da 128 GB (949 euro). Per ottenere lo sconto è sufficiente spuntare la casella Applica coupon 50€ che trovate nella pagina linkata qui di sotto. Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 12 rate mensili, anche con carta di debito. Lo sconto sarà attivo solo per un breve periodo.

Google Pixel 8 Pro da 256 GB: nuovo minimo su Amazon

Il Google Pixel 8 Pro è uno dei migliori top di gamma del momento: tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è poi il SoC Google Tensor G3, potenziato dall’IA. Tra le specifiche troviamo anche 12 GB di memoria RAM oltre a 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 8 Pro 256 GB al prezzo scontato di 944 euro, con possibilità anche di pagamento in 12 rate mensili, senza interessi. La promozione, valida solo per un breve periodo, è ottenibile spuntando la casella Applica coupon 50€ che garantisce uno sconto aggiuntivo. Grazie a questo coupon, la versione da 256 GB dello smartphone ora costa meo di quella da 128 GB. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.