Google Pixel 8 Pro (128 GB): sconto FOLLE dell'11% su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Google Pixel 8 Pro è in super sconto al prezzo sensazionale di soli 980,89€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fra le altre cose, è il modello con 128 GB di memoria interna ed è in colorazione “nero ossidiana”; fate presto prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata. Non pensateci troppo e fate vostro questo gioiello adesso; a questa cifra è un best buy assoluto. C’è il sconto dell’11% sul valore di listino. Con il noto portale di e-commerce americano c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni per gli account abilitati. La garanzia è di due anni con assistenza tecnica dedicata, quindi sbrigatevi. Cosa aspettate?

Google Pixel 8 Pro: l’ammiraglia da comprare adesso

Il meraviglioso Google Pixel 8 Pro è in super sconto quindi fate presto; questa ammiraglia ha uno schermo OLED da ben 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz adattivo, supporto all’HDR10, con cornici sottili e foro per la selfiecam. Il processore è l’ottimo Google Tensor G3 con il supporto all’intelligenza artificiale, modem 5G e 128 GB di memoria interna. La batteria dura un giorno intero e si ricarica in un lampo con la USB Type-C. Non di meno, è adattiva, quindi si adeguerà alle vostre esigenze e abitudini.

C’è il comparto fotografico da top di gamma con tre sensori avanzatissimi e le lenti permettono di girare video in 4K, oltre che di scattare immagini fotografie nitide anche al buio. Con un prezzo speciale di soli 980,89€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.