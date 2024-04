Google Pixel 8, offerta totale: a questo prezzo va preso subito

Il Google Pixel 8 è in assoluto uno dei migliori flagship sul mercato. E come potrebbe essere diversamente? Ad una scheda tecnica di primo livello unisce tutti i vantaggi di essere un device prodotto direttamente da Google – a partire dalla possibilità di ricevere tutti gli aggiornamenti Android più importanti in anteprima.

Oggi è in super offerta su Amazon ad appena 599€, con uno sconto esagerato sul suo normale prezzo di listino.

Al cuore del Pixel 8 troviamo il Google Tensor G3, il chip più potente mai realizzato da Google per i suoi dispositivi. Questo processore non solo garantisce prestazioni rapide ed efficienti, ma anche un’intelligenza artificiale avanzata capace di offrire un’assistenza personalizzata per tutto il giorno, rendendo ogni interazione con lo smartphone più intuitiva e produttiva.

Il display da 6,2 pollici ad alta risoluzione è un altro punto di forza del Pixel 8, offrendo colori vivaci e dettagli minuziosi che arricchiscono l’esperienza visiva, sia che tu stia guardando video, giocando o semplicemente navigando. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz assicura inoltre uno scorrimento estremamente fluido, migliorando significativamente la qualità dell’uso quotidiano del dispositivo.

La batteria del Pixel 8 è progettata per durare più di 24 ore con una singola carica, e con il risparmio energetico estremo attivato, può estendersi fino a 72 ore, rendendo questo telefono ideale per viaggi lunghi o giornate intense senza accesso a una presa di corrente. Inoltre, il dispositivo supporta una ricarica più rapida, permettendo di ridurre i tempi di attesa per tornare operativi.

Ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta: hai ancora pochissimo tempo per acquistare il Google Pixel 8 approfittando dello sconto del 25%.