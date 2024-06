Google Pixel 8 in offerta a 529 euro col Summer Black Friday Unieuro

Tra le occasioni del momento segnaliamo Google Pixel 8, in offerta a 529 euro nell’ambito della promozione Summer Black Friday di Unieuro. Il modello in vendita vanta la configurazione 8+128 GB, con connettività 5G e display da 6,2 pollici. Volendo, è possibile scegliere di pagare in un’unica soluzione o in tre rate a interessi zero da 176 euro al mese con Klarna o PayPal.

Ottime camere, esperienza d’uso piacevole, dimensioni compatte più 7 anni di aggiornamenti software e patch di sicurezza: questi i principali punti di forza di Pixel 8, uno degli smartphone di riferimento nella categoria top di gamma compatti, con il vantaggio di costare molto meno rispetto alla concorrenza.

Google Pixel 8 in offerta a 529 euro sul sito Unieuro

Da sempre i telefoni di Google si distinguono per le loro camere e anche il nuovo Pixel non fa eccezione. Lo smartphone monta un sistema a doppia fotocamera, con quella principale da 50 megapixel e stabilizzazione ottica, insieme a una grandangolare da 12 megapixel con messa a fuoco automatica per le macro. Manca lo zoom ottico, che sempre più spesso viene ormai riservato soltanto ai cosiddetti smartphone premium.

Un altro tratto distintivo di Pixel 8 è il display. È qui forse che Google ha portato il miglioramento più significativo rispetto alla precedente generazione, equipaggiando il nuovo cameraphone compatto di un display da 6,2 pollici con pannello OLED, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit.

Solo piacevoli conferme, infine, lato software. Ancora una volta l’esperienza d’uso dei Pixel rimane un passo in avanti rispetto alle interfacce degli altri smartphone Android. Senza contare che offre ben sette anni di aggiornamenti sia lato software che sul fronte delle patch di sicurezza. Questo significa che Google supporterà il telefono almeno fino ad Android 21.

Google Pixel 8 è in offerta a 529 euro sul sito Unieuro.it, per effetto del 33% di sconto sul prezzo consigliato. L’acquisto sul sito di Unieuro consente di beneficiare delle spese di spedizione gratuite.