Google Pixel 8: il telefono più intelligente, PRENDILO ADESSO

Uno dei flagship più venduti ed apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente il Pixel 8 di Google, un prodotto piccolo e compatto ma ugualmente potentissimo, dotato di un SoC di ultima generazione che viene aiutato dall’intelligenza artificiale per compiere le operazioni. Si tratta dell’ammiraglia entry level della line-up del 2023 del costruttore americano e oggi, grazie agli sconti folli del giorno presenti su Amazon, si potrà portare a casa ad un prezzo irripetibile: solo 809,00€ nella sua iterazione da 128 GB in colorazione nera. Cosa aspettate? Correte a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata: a questa cifra è un best buy senza paragoni. Il prezzo è IVA inclusa e c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; volendo potrete riceverlo anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Google Pixel 8: il flagship da prendere adesso

Questo smartphone di Google presenta un processore interno, il Google Tensor G3, che assicura performance degne di nota; c’è poi un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti e il sistema operativo sarà Android 14 (in versione stock, ovviamente) con tante chicche software pensate appositamente dall’azienda per questo device. Si tratta infatti di un terminale “intelligente”, votato all’utenza consumer che non necessita della potenza spropositata ma vuole un companion utile e pratico nel proprio quotidiano.

Il punto di forza di questo device è sicuramente la fotocamera, visto che è composta da due sensori di fascia alta che promettono immagini e video di qualità cinematografica senza il minimo problema. Ottimo poi lo schermo OLED da 6,1″ super risoluto con refresh rate da 120 Hz e la batteria è adattiva, il che implica che si adeguerà alle vostre esigenze e necessità. Con un prezzo di soli 809,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.