Google Pixel 8: il flagship che dovete comprare adesso, costa il 19% in meno

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android e volete un prodotto di punta, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Google Pixel 8 che, nella sua iterazione color “nero ossidiana”, con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 647,64€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali; è realizzato dalla compagnia americana che produce il sistema operativo per smartphone. Grazie al servizio di Prime avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; scopriamoli insieme in questo articolo completo.

Google Pixel 8: ecco perché comprarlo

Un esempio? C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. C’è poi la garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Cosa aspettate? In ultima istanza c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti.

Google Pixel 8 è lo smartphone di punta del 2023 dell’azienda americana; c’è il processore Google Tensor G3 sotto la scocca, coadiuvato dall’intelligenza artificiale, da un modem 5G e da 128 GB di memoria interna non espandibile. La batteria è adattiva e si adeguerà, appunto, alle esigenze degli utenti, e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo USB Type-C. Ottimo il comparto fotografico con due sensori avanzatissimi che girano video di qualità cinematografica e scattano fotografie assurde anche al buio. A soli 647,64€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy da prendere immediatamente.