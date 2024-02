Google Pixel 8, finalmente in offerta: oggi è tuo a 610€

Oggi Amazon propone il Google Pixel 8 ad un prezzo davvero conveniente! Grazie alla doppia offerta (coupon da 50€ e sconto del 17%), lo paghi solamente 610€. Per riscattare l’offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Il Google Pixel 8 è dotato del potente chip Google Tensor G3, che lo rende veloce ed efficiente. Con l’intelligenza artificiale di Google integrata, questo smartphone offre aiuto personalizzato durante tutto il giorno, migliorando la tua esperienza d’uso.

Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici del Pixel 8 ti permette di vedere colori nitidi e vivaci, così come dettagli minuziosi. Con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, lo scorrimento è più fluido e reattivo.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la batteria adattiva del Pixel, che può durare oltre 24 ore con un uso normale. Attivando il risparmio energetico estremo, può addirittura durare fino a 72 ore. Inoltre, lo smartphone si ricarica molto più velocemente rispetto ai modelli precedenti.

La fotocamera avanzata del Pixel 8 offre risultati sorprendenti, grazie alla funzione “Scatto migliore di Pixel” che combina foto simili in una sola immagine bellissima, assicurando che tutti i soggetti abbiano l’aspetto migliore. Inoltre, la “Gomma magica per audio” utilizza l’intelligenza artificiale di Google per ridurre i rumori fastidiosi e enfatizzare i suoni desiderati.

Con le funzionalità Foto notturna e Astrografia uniche di Pixel, puoi catturare foto di città illuminate, cieli stellati e molto altro ancora con una qualità sorprendente.

Grazie alla VPN di Google One integrata, il Pixel 8 ti offre una maggiore sicurezza online, proteggendo le tue attività indipendentemente dall’app o dal browser web che stai utilizzando.

Il Google Pixel 8 è uno smartphone versatile, potente e sicuro che offre una straordinaria esperienza utente. Approfitta di questa offerta speciale e ottieni il tuo Pixel 8 oggi stesso ad un prezzo magnifico!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.