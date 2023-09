Google Pixel 8 e 8 Pro: il processore rimarrà "sempre fresco"

Oggi apprendiamo interessantissimi rumors relativi al prossimo processore presente all’interno dei flagship di casa Google in arrivo. In poche parole, sembra che il Google Tensor G3 di terza generazione che vedremo in Pixel 8 e 8 Pro riuscirà a mantenere “fresco” il device anche nelle operazioni più complesse. Rispetto al chip del 2022 infatti, saprà contenere meglio le temperature durante l’esecuzione di applicazioni e software impegnativi.

Google Pixel 8 e 8 Pro: cosa sappiamo del processore?

Andiamo con calma: il lancio della gamma Pixel 8 è alle porte. L’azienda di Mountain View ha dichiarato di voler presentare i dispositivi premium il prossimo 4 ottobre. Ci sarà l’annuale evento BigG chiamato “Made by Google“; all’interno dello show l’attenzione principale sarà occupata dai telefoni premium in arrivo ma ci saranno importanti novità anche sul Pixel Watch 2 e su qualche nuovo terminale ad oggi conosciuto.

Da alcuni leak conosciamo le presunte specifiche degli smartphone in arrivo; sembra che Pixel 8 e 8 Pro non avranno upgrade strutturali importanti ma presenteranno un design rinnovato, nuove features via software ma, ovviamente, godranno della presenza di un chipset rinnovato. Proprio in merito a questo SoC, secondo l’insider Revegnus, pare che incorporerà il packaging FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging), una tecnologia che dovrebbe servire per ridurre la fuoriuscita di calore al fine di aumentare l’efficienza energetica e quindi prevenire il surriscaldamento dei device. Questa è una novità assoluta anche pre Samsung Foundry che si occupa di creare i chip per Google.

The Tensor G3 is the first among Samsung Foundry's smartphone chips to incorporate FO-WLP packaging, which is expected to reduce heat generation and increase power efficiency for the Tensor G3. — Revegnus (@Tech_Reve) September 11, 2023

Ad ogni modo, pare che il Tensor G3 (costruito a 4 nanometri da TSMC) non sarà un “mostro di potenza”, secondo quanto si legge in rete. Tuttavia dovrebbe funzionare senza surriscaldamenti vari ed eventuali anche con app pesanti in luoghi assolati e torridi (pensiamo all’estate appena trascorsa con i suoi picchi di 46-48° in moltissime città). Sarà una bella notizia soprattutto per chi possiede un Pixel 7 e ha lottato in questi mesi per mantenerlo fresco in certe giornate e con diverse app esose in termini energetici.

Se volete fare un buon affare tuttavia, vi consigliamo l’ottimo Pixel 7a che, a soli 499,00€, è una delle migliori soluzioni se si cerca un midrange premium dal look originale.

