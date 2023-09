Android 14 verrà rilasciato il 4 ottobre insieme ai nuovi Pixel 8 e 8 Pro

Oggi apprendiamo che Android 14 potrebbe venir rilasciato il prossimo 4 ottobre, insieme alla nuova line-up di punta Pixel 8. Questo è quanto si legge da un recente rumor emerso in rete, ma andiamo con ordine.

Manca sempre meno al lancio della nuova iterazione Android 14 di Google; il debutto è praticamente alle porte, anche se in origine il lancio era previsto per agosto (come avvenne per Android 13 nel 2022). Purtroppo sembrano esserci stati dei ritardi e l’azienda ha posticipato il tutto, con stupore e sorpresa da parte di tutti. Intanto sono arrivate le ultime build e le varie iterazioni beta. Sul lancio ufficiale della release stabile sono circolate diverse ipotesi ma ora pare che siamo arrivati ad una svolta.

Stando a quanto rivela il leakster Mishaal Rahman, Google non ha ancora completato lo sviluppo di Android 14. Questa dovrebbe essere la causa del ritardo della stabile del software Android 14. Tuttavia pare che Android 14 verrà presentata insieme alla linea di punta Pixel 8.

Hearing now that the source code release of Android 14 has been delayed to next month.

This decision seems to have been made very late, as even OEMs were anticipating that the release would be today.

OEMs are now being told that vulnerabilities detailed in the Android 14… pic.twitter.com/I137j0F0x5

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 5, 2023