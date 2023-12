Google Pixel 8 a soli 749€: con uno sconto così non puoi ignorarlo

Oggi vogliamo parlarvi del meraviglioso Google Pixel 8 che su Amazon costa solo 749,00€ grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce. L’IVA è inclusa nel prezzo, c’è la consegna celere e immediata oltre che gratuita e avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi.

In primo luogo citiamo la possibilità di riceverlo a casa vostra o presso il vostro domicilio entro 24 o 48 ore, ma si può anche ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter. Fra le altre cose, c’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito e, infine, potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. In casi estremi, si può sempre fare il reso (gratuitamente) entro il 31 gennaio 2024.

Google Pixel 8: tanti motivi per acquistarlo

Il nuovo Pixel 8 di Google dispone del processore Tensor G3, il più potente della line-up; rende il device ancora più veloce ed efficiente rispetto al passato e viene coadiuvato dall’intelligenza artificiale proprietaria. Lo schermo è un pannello ad alta risoluzione OLED da ben 6,2 pollici con refresh rate da 120 Hz, così avrete sempre uno scorrimento dei testi e una fluidità delle immagini senza paragoni. La batteria p una cella adattiva che, appunto, si adeguerà alle vostre esigenze e durerà tantissimo con una singola carica (anche 72 ore). Si ricarica in un lampo con la tecnologia proprietaria.

Ottimo il comparto foto/video con tante feature smart: pensiamo allo “scatto migliore” del Pixel che combina più foto simili in una sola immagine al fine di rendere la composizione “perfetta”. Abbiamo poi la gomma magica per l’audio che, mediante AI, riduce i rumori fastidiosi come le auto, il vento ed enfatizza i suoni e le voci desiderate. Dulcis in fundo, nel sistema operativo troviamo una VPN gratuita. A soli 749,00€, lo smartphone entry-level della line-up di Google è un super best buy.

