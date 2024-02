Google Pixel 8: a soli 669€ è IRRINUNCIABILE, minimo storico su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo flagship di punta Android e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Google Pixel 8 che, nella sua iterazione color “grigio-verde” con 128 GB di memoria interna e con 8 GB di RAM al seguito, costa solo 669,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Si tratta del minimo storico per un prodotto del genere che noi vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione se state cercando un terminale leggero, potente e all’avanguardia; è realizzato dall’azienda che produce il software, quindi questo implica che sarà sempre super aggiornato e dotato delle ultime features smart. Inoltre, la compagnia assicura 7 anni di aggiornamenti dedicati, con patch di sicurezza garantite e nuove iterazioni del firmware.

Google Pixel 8: il best buy del giorno

Questo smartphone di casa Google è un vero portento; è dotato di uno schermo da circa 6,2 pollici OLED ricco di tecnologia, con supporto all’HDR e con una risoluzione elevatissima. C’è anche il refresh rate da 120 Hz, ovviamente. Il processore interno è l’ottimo Google Tensor G3 coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage a disposizione dell’utenza e vi è anche il chip Titant M per la sicurezza dei dati delle persone. Non manca il modem 5G per la connettività next-gen. Tante sono le features assurde grazie alla presenza dell’intelligenza artificiale a bordo del SoC, integrata anche nel sistema operativo Android 14.

Il Pixel 8 viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e avrete accesso al reso gratuito entro un mese in caso di ripensamento. A soli 669,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.