Google Pixel 8: a questo prezzo è da comprare SUBITO

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Google Pixel 8, nella sua iterazione color “nero ossidiana”, con 128 GB di memoria interna, costa solo 660,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di ricevere il pacco entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. Capite bene che a questa cifra vi porterete a casa un flagship eccezionale al costo di un midrange premium. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che sia troppo tardi; a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali, ma siate veloci: non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà ancora la promo dedicata.

Google Pixel 8: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Google è un top di gamma in tutto e per tutto, dotato di specifiche tecniche eccezionali come un processore Google Tensor G3 coadiuvato da un modem 5G e dall’intelligenza artificiale, da tanti GB di RAM e da memorie UFS da almeno 128 GB. Lo schermo è un pannello OLED da 6,2 pollici con cornici sottili e contenute, un foro per la selfiecam e tanta tecnologia al seguito: risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz, fingerprint in-display e molto altro ancora. La batteria è capiente e generosa e si ricarica in un lampo grazie alla fast charge via cavo USB Type-C ma sappiate che è anche adattiva, quindi si adeguerà alle vostre esigenze e necessità.

Il comparto fotografico è all’avanguardia, con sensori evoluti che permettono di girare video di qualità cinematografica e scattano foto assurde anche al buio. Ci sono tante chicche software pensate per la post produzione delle immagini. Con un prezzo di soli 660,00€ vi porterete a casa un vero e proprio gioiello tecnologico. Noi vi invitiamo a non lasciarvelo sfuggire; a questa cifra è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.