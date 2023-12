Google Pixel 7a torna in offerta su Amazon: ora costa 418€

Il Google Pixel 7a conviene sempre di più: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone compatto di Google con un prezzo scontato di 418 euro. Si tratta di un’opportunità da non farsi sfuggire per chi è alla ricerca di un nuovo mid-range da comprare in vista del periodo di Natale. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e può essere sfruttata premendo sul box qui di sotto.

Google Pixel 7a è in offerta su Amazon: da prendere subito

Il Google Pixel 7a è tra gli smartphone più interessanti del momento, soprattutto per chi preferisce modelli compatti. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e il potente SoC Google Tensor G2, lo stesso dei Pixel 7 e 7 Pro. Il chip è affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Si tratta di una configurazione in grado di garantire ottime prestazioni. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 418 euro. Lo smartphone registra così un taglio netto di prezzo, diventando ancora più conveniente e caratterizzandosi come un vero best buy, soprattutto per chi ama gli smartphone compatti. Il Pixel 7a è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.