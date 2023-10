Google Pixel 7a + Pixel Buds in offerta a 499€ da Unieuro (ultime ore)

Termina oggi la promozione Halloween Week, lanciata da Unieuro in occasione della settimana in cui si festeggia Halloween. Tra le offerte in scadenza c’è anche quella per il bundle Google Pixel 7a e Pixel Buds, in vendita insieme a 499 euro. Di fatto gli auricolari Pixel Buds sono regalati.

Il medio di gamma Pixel 7a è la versione compatta del fratello maggiore Pixel 7, con caratteristiche che non differiscono più di tanto da quest’ultimo. Eccelle in particolare nell’esperienza d’uso e nel comparto camere, tirando fuori scatti superiori alla media in qualsiasi condizione di luce.

Bundle Google Pixel 7a + Pixel Buds a 499€ sul sito di Unieuro solo per oggi

Uno dei principali punti di forza del Pixel 7a di Google è l’esperienza d’uso, garantita da un lato dalla pulizia del software e dall’altra dall’ottimo processore a bordo, lo stesso di Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Il telefono è sempre veloce e fluido, con una vibrazione aptica che difficilmente si trova in altri smartphone, anche quelli di fascia superiore.

L’altro passo in avanti compiuto rispetto alla generazione precedente (Pixel 6a) è sul fronte dell’autonomia: la batteria da 4.385 mAh assicura una giornata di utilizzo. Presente inoltre il supporto alla ricarica cablata a 20W e quella wireless a 18W.

Acquistandolo sul sito unieuro.it è possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure in tre rate a interessi zero da 166 euro al mese con PayPal o Klarna. Per il pagamento si possono usare indifferentemente sia carte di credito che di debito.

Cogli al volo il bundle di Unieuro con protagonista Google Pixel 7a per ottenere in regalo gli ottimi auricolari Pixel Buds A. Le spese di spedizione sono a carico di Unieuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.