Google Pixel 7a in super offerta a 437 euro su ePRICE

Google Pixel 7a è in offerta su ePRICE al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Se completi l’ordine ora, paghi soltanto 437,91 euro. Si tratta di un super prezzo, dato che su Amazon lo stesso telefono è in offerta a 499 euro, dunque oltre 60 euro in più. Sullo store di Google, invece, lo paghi a un prezzo ancora più alto (509 euro). Per accedere alla promo di ePRICE collegati a questa pagina.

Google Pixel 7a a prezzo stracciato sul sito di ePRICE

Il Pixel 7a si distingue rispetto alla concorrenza per i dettagli eccezionali in ogni foto, per montare lo stesso processore di Pixel 7 Pro, per le eccellenti funzionalità di sicurezza offerte da Google e per una sorprendente autonomia. In più è uno smartphone compatto (display da 6,1 pollici), realizzato in alluminio, vetro e plastica riciclati.

Puoi anche scegliere di pagare in 3 rate aggiungendo una piccola somma extra come commissione. Grazie alla collaborazione tra ePRICE e Oney, paghi in 3 rate con carta di credito, debito o PostePay: la prima rata è da 150,37 euro (di cui 4,40 euro di commissioni), la seconda e la terza hanno invece ciascuna un importo pari a 145,97 euro.

Cogli al volo l’offerta di ePRICE per risparmiare oltre 60 euro rispetto al prezzo a cui viene venduto su Amazon. La consegna avviene tramite corriere espresso direttamente a casa tua già nella giornata di domani (verifica prima i tempi di consegna esatti inserendo il CAP del tuo comune di residenza).

